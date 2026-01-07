„Unfall wäre vermeidbar gewesen“: 89-Jährige nach Verkehrsunfall in Hartenstein wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Zwickau
Eine Fahrerin steht nach einem schweren Verkehrsunfall in Thierfeld vor dem Amtsgericht Zwickau. Trotz früherer Bedenken über ihre Fahrtüchtigkeit fuhr sie weiter. Wie kam es zum fatalen Entschluss?
Klare Worte des Bedauerns findet die Angeklagte erst zum Schluss: Der Unfall belaste sie bis heute, seine Folgen für die betroffene Familie täten ihr leid, sagt die 89-Jährige. Dann verkündet der Richter sein Urteil: Wegen fahrlässiger Tötung wird die 89-Jährige zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf zwei Jahre zur...
