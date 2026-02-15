Unfallflucht auf der Seilerstraße in Zwickau

Zwickau
Eine unbekannte Person hat mit ihrem Auto einen geparkten schwarzen Audi A3 touchiert und sich danach aus dem Staub gemacht.
Eine bislang unbekannte Person hat am Samstagabend mit ihrem Pkw in Zwickau einen geparkten schwarzen Audi A3 touchiert und sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Abgestellt war dieses Auto an der Seilerstraße auf Höhe des Hausgrundstücks 1b. Durch den Zusammenstoß ist laut Angaben der Polizei am betroffenen Audi ein...
