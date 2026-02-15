MENÜ
Die Polizei sucht nach einer Person, die einen Audi A3 in Zwickau touchiert hat.
Die Polizei sucht nach einer Person, die einen Audi A3 in Zwickau touchiert hat.
Zwickau
Unfallflucht auf der Seilerstraße in Zwickau
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Eine unbekannte Person hat mit ihrem Auto einen geparkten schwarzen Audi A3 touchiert und sich danach aus dem Staub gemacht.

Eine bislang unbekannte Person hat am Samstagabend mit ihrem Pkw in Zwickau einen geparkten schwarzen Audi A3 touchiert und sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Abgestellt war dieses Auto an der Seilerstraße auf Höhe des Hausgrundstücks 1b. Durch den Zusammenstoß ist laut Angaben der Polizei am betroffenen Audi ein...
