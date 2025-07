Unfallflucht: Fahrzeug auf Parkplatz an der Arena E in Mülsen beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Mülsen.

Auf dem oberen Parkplatz der Arena E in Mülsen, wo die Kart-Europameisterschaft stattfand, ist es am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr zu einem Unfall gekommen, wobei der Verursacher geflüchtet ist. Ein Mann hatte seinen weißen Kia Picanto am frühen Sonntagnachmittag auf dem oberen Parkplatz an der Niedermülsener Hauptstraße abgestellt. Als er circa drei Stunden später zurückkam, entdeckte er Beschädigungen an seinem Auto. Offenbar war eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug dagegen gestoßen und hatten am Kia Schäden hinterlassen, deren Reparatur schätzungsweise 5000 Euro kosten wird, wie es von der Polizei heißt. Die sucht nun Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben (Zeugentelefon: 0375 428102). (jarn)