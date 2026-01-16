Unfallflucht in Zwickau-Neuplanitz: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein unbekanntes Fahrzeug verursacht einen hohen Sachschaden an einem Toyota und flüchtet. Was die Polizei schon weiß.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagabend in Neuplanitz mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Toyota beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Fahrer des unbekannten Pkw steuerte in eine Parklücke an der Hans-Soph-Straße und streifte dabei den Toyota. Anschließend entfernte sich die Person vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen...