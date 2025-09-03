Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfallserie am Dienstag in Zwickau: Auto kollidiert mit Straßenbahn – Motorradfahrer wird leicht verletzt

Auf der Scheffelstraße in Zwickau krachte ein Auto in eine Straßenbahn.
Auf der Scheffelstraße in Zwickau krachte ein Auto in eine Straßenbahn.
Auf der Scheffelstraße in Zwickau krachte ein Auto in eine Straßenbahn.
Auf der Scheffelstraße in Zwickau krachte ein Auto in eine Straßenbahn. Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Unfallserie am Dienstag in Zwickau: Auto kollidiert mit Straßenbahn – Motorradfahrer wird leicht verletzt
Von Holger Frenzel
Mehrere Zusammenstöße ereigneten sich während und nach den starken Regenfällen am späten Nachmittag. Auch auf der A 72 krachte es zweimal aufgrund von Aquaplaning. Was bisher bekannt ist.

Viel Arbeit für die Polizei am Dienstagnachmittag in Zwickau: Die Beamten mussten zahlreiche Unfälle innerhalb von drei Stunden aufnehmen. Teilweise krachte es während und nach den starken Regenfällen. Durch die Unfälle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.
