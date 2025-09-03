Unfallserie am Dienstag in Zwickau: Auto kollidiert mit Straßenbahn – Motorradfahrer wird leicht verletzt

Zwickau
Mehrere Zusammenstöße ereigneten sich während und nach den starken Regenfällen am späten Nachmittag. Auch auf der A 72 krachte es zweimal aufgrund von Aquaplaning. Was bisher bekannt ist.
Viel Arbeit für die Polizei am Dienstagnachmittag in Zwickau: Die Beamten mussten zahlreiche Unfälle innerhalb von drei Stunden aufnehmen. Teilweise krachte es während und nach den starken Regenfällen. Durch die Unfälle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.
