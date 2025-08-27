Ungeahnt sehenswert: Neun Zwickauer Innenhöfe werden Mitte September zur Eventbühne

Was hinter den Fassaden der Innenstadt steckt, bleibt meist verborgen. Mitte September öffnen sich diese Orte – und halten Überraschungen bereit, die man so garantiert nicht erwartet.

Es wird eine Premiere für die Domstadt: „Innenhof-Momente“ ist das Motto der Aktion, die Zwickau am Samstag, 13. September, in ein ganz neues Licht rücken soll. „Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir so etwas versuchen wollen“, sagt Bianca Dommes, Leiterin des Kulturamtes. „Es ist ein Experiment, angeregt durch das... Es wird eine Premiere für die Domstadt: „Innenhof-Momente“ ist das Motto der Aktion, die Zwickau am Samstag, 13. September, in ein ganz neues Licht rücken soll. „Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir so etwas versuchen wollen“, sagt Bianca Dommes, Leiterin des Kulturamtes. „Es ist ein Experiment, angeregt durch das...