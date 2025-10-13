Ungewöhnlicher Diebstahl in Zwickau: Unbekannte nehmen Display von Bushaltestelle mit

Kriminelle haben in Planitz erheblichen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Hohen Sachschaden haben Unbekannte am Freitagabend bei einer Straftat in Zwickau-Planitz hinterlassen. Sie stahlen an der Himmelfürststraße die digitale Anzeige eines Haltestellenschildes der Städtischen Verkehrsbetriebe. Wie Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, am Montag sagte, sei diese Tat bereits am Freitag zwischen...