Ungewöhnlicher Unfall in Zwickauer Nordvorstadt: Auto kollidiert mit Hauswand – mehr als 70.000 Euro Schaden

Das E-Auto überfuhr einen Zaun am Penny-Markt und krachte anschließend in die Außenwand eines Wohnhauses. Hier entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die Fahrerin eines E-Autos hat am Freitag einen ungewöhnlichen Unfall in der Zwickauer Nordvorstadt verursacht. Bei dem Versuch, ihren Audi vor dem Penny-Markt in der Hölderlinstraße einzuparken, gab die 64-Jährige unabsichtlich Gas. Sie überführ den Maschendrahtzaun des Parkplatzes und krachte anschließend in die Wand eines angrenzenden...