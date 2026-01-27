MENÜ
Die Polizei stoppte einen Radfahrer in Zwickau – mit Grund.
Die Polizei stoppte einen Radfahrer in Zwickau – mit Grund.
Zwickau
Unter Alkohol und Drogen auf gestohlenem Fahrrad durch Zwickau
Von Lutz Kirchner
Die Polizei stoppte einen Radfahrer in Zwickau. Mit Alkohol und Cannabis im Blut war er stark berauscht. Was die Beamten noch entdeckten.

Ein 43-jähriger Mann ist am Montag, 26. Januar, in Zwickau auf der Marienstraße von der Polizei gestoppt worden. Er war mit dem Fahrrad unterwegs und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,9 Promille. Ein Drogentest zeigte zudem eine positive Reaktion auf Cannabis. Der Mann war deutlich berauscht. Bei der...
Mehr Artikel