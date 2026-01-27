Unter Strom: Das ist der neue Chef der Zwickauer Energieversorgung

Das tägliche Pendeln von Eisenberg nach Zwickau ist für Steffen Tostlebe kein Problem. Mit 18 Jahren Erfahrung in der Energiebranche will er dafür sorgen, dass Strom in Zwickau günstig bleibt, auch mit erneuerbaren Energien.

Steffen Tostlebe tritt in große Fußstapfen. Das weiß der 39-Jährige, seit Anfang des Jahres kaufmännischer Geschäftsführer der Zwickauer Energieversorgung (ZEV). Obwohl er nicht direkt die Nachfolge des langjährigen Chefs Volker Schneider angetreten hat, ist ihm klar, dass man ihn an dessen Leistungen messen wird. Doch Tostlebe, gelernter... Steffen Tostlebe tritt in große Fußstapfen. Das weiß der 39-Jährige, seit Anfang des Jahres kaufmännischer Geschäftsführer der Zwickauer Energieversorgung (ZEV). Obwohl er nicht direkt die Nachfolge des langjährigen Chefs Volker Schneider angetreten hat, ist ihm klar, dass man ihn an dessen Leistungen messen wird. Doch Tostlebe, gelernter...