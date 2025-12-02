Unverkäuflich: Ehemaliges Haus der DSF in Zwickau findet keinen Abnehmer

Verfall und Leerstand: Niemand will die Immobilie haben. Der Freistaat sucht nach Lösungen und lockert die Auflagen für eine künftige Nutzung. Der verwilderte Gehweg bleibt ein Ärgernis.

Das seit rund 30 Jahren leer stehende und zunehmend verfallende Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft (DSF) in der Max-Pechstein-Straße in Zwickau bleibt unverkäuflich. Auch nach der Auktion im August, bei der sich kein Bieter fand, änderte sich daran nichts. „Leider konnten wir im Nachverkauf noch keinen Käufer gewinnen“, sagte...