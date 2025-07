Unwetter: Bäume auf Autos gestürzt

In Zwickau richtete ein Baum erheblichen Schaden an. Ein VW und ein Gartenzaun wurden getroffen. Auch ein Schuppen wurde beschädigt.

Aufgrund des Wetters – heftiger Regen und starker Wind – sind am Dienstag in Zwickau und Kirchberg Bäume auf parkende Autos gestürzt. Am Morgen gegen 7 Uhr ereignete sich das Unglück in Kirchberg. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, stürzte eine Birke auf einen VW, der auf einem Parkplatz an der Lauterhofener Straße abgestellt...