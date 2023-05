Unwetter: Baum stürzt in Wildenfels auf Zirkus Hein

Zwickau.

Von dem schweren Unwetter in der Nacht zum Dienstag war auch die Stadt Wildenfels im Zwickauer Umland betroffen. Dort macht gerade der Projektzirkus Hein Station - und möglicherweise ist der knapp einer Katastrophe entgangen. Gegen vier Uhr stürzte ein Baum auf zwei Autos und einen Wohnwagen, die zum Tross des bekannten Zirkusses gehören. Die Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Die Feuerwehr Wildenfels musste anrücken und den schweren Baum zersägen. "Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau. Verletzt wurde offenbar niemand. Ob sich zum Zeitpunkt des Vorfalls Personen in dem Wohnwagen befanden, ist laut Polizei noch unklar. (erki)