Update für Zwickauer Meldeportal: „Wo zwickt’s“ ist vorübergehend offline

Wegene eines Updates ist das Meldeportal der Stadtverwaltung für voraussichtlich zweieinhalb Wochen nicht erreichbar.

Zwickau.

Das Meldeportal „Wo zwickt’s“ der Zwickauer Stadtverwaltung wird geupdatet und ist laut Mitteilung der Pressestelle ab Donnerstag, 2. Oktober, vorübergehend nicht erreichbar. Das formularbasierte Programm sei seit 2015 im Einsatz und benötige eine neue Version, um Meldungen weiterhin bearbeiten zu können. Hinweise, die bis 2. Oktober eingehen, werden noch an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Voraussichtlich ab 20. Oktober soll „Wo zwickt’s“ wieder zur Verfügung stehen, heißt es. Dann seien neue Mitteilungen möglich und Antworten zu den bisherigen Meldungen einsehbar. In dringenden Angelegenheiten sei die Verwaltung über herkömmliche Wege zu erreichen. Für Fragen stehe auch der Bürgerservice bereit. (kru)