Ursache des Brandes im Zwickauer „Regenbogenhaus“ weiter unklar

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Ein 43-Jähriger ist noch immer tatverdächtig.

Die Ursache des Brandes im Zwickauer „Regenbogenhaus“ ist noch immer unklar. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilte, dauern die Ermittlungen an. Am Abend des 22. Juni wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Baracke, in der bis vor wenigen Tagen noch sozial gestrauchelte Menschen wohnten, gerufen. Die hatten zuvor das Angebot der...