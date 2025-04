Urteil im Zwickauer Kindesmissbrauchsprozess gefallen: 31-Jähriger muss für mehr als ein Jahrzehnt ins Gefängnis

31-Mal hat ein Mann aus dem Landkreis Zwickau einen Nachbarsjungen schwer missbraucht. Dafür muss er nun für lange Zeit hinter Gitter – und kommt auch später nicht frei. Doch wie konnte es überhaupt soweit kommen?

Es ist der letzte Prozesstermin in einem krassen Prozess um Kindesmissbrauch am Zwickauer Landgericht. Gut 20 Minuten dauert er. So lange braucht Richter Jörg Burmeister an diesem Mittwoch, um das Urteil zu erläutern. Der 31-Jährige, der seit Anfang April auf der Anklagebank sitzt, verfolgt es fast regungslos. Für insgesamt zehn Jahre und vier...