USA-Reise: Das erlebten Schüler und Lehrkräfte des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums

19 Schülerinnen und Schüler sowie 7 Lehrkräfte des Robert-Schumann-Konservatoriums sind von einem Austausch mit den USA zurück. Ihr Fazit?

Eine ereignisreiche Reise nach Austin (Texas) liegt hinter den Nachwuchsmusikern des Robert-Schumann-Konservatoriums. Wie die Stadt Zwickau mitteilt, waren 19 Schülerinnen und Schüler sowie 7 Lehrkräfte zum Austausch in den USA. Während der rund zweiwöchigen Reise gestalteten sie acht Konzerte und Vorspiele – in Schulen, Kirchen, sogar in...