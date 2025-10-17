Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickau
  Zwickau
  • USA-Reise: Das erlebten Schüler und Lehrkräfte des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums

Reisende des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums zu Gast in der University of Texas.
Reisende des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums zu Gast in der University of Texas.
Zwickau
USA-Reise: Das erlebten Schüler und Lehrkräfte des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums
Von Jakob Nützler
19 Schülerinnen und Schüler sowie 7 Lehrkräfte des Robert-Schumann-Konservatoriums sind von einem Austausch mit den USA zurück. Ihr Fazit?

Eine ereignisreiche Reise nach Austin (Texas) liegt hinter den Nachwuchsmusikern des Robert-Schumann-Konservatoriums. Wie die Stadt Zwickau mitteilt, waren 19 Schülerinnen und Schüler sowie 7 Lehrkräfte zum Austausch in den USA. Während der rund zweiwöchigen Reise gestalteten sie acht Konzerte und Vorspiele – in Schulen, Kirchen, sogar in...
