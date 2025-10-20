Uschi Brüning - Wie die Grande Dame des deutschen Jazz Zwickau verzaubert

Zwickau
Das Publikum im Robert-Schumann-Konservatorium feiert Uschi Brüning. Dabei sollte die Jazz-Ikone gar keine guten Erinnerungen an dieses Haus haben. Immerhin drohte hier ihre Karriere zu enden, bevor sie begann. Was geschah vor 60 Jahren?
Vom Einband ihres autobiografischen Buchs „So wie ich“ blickt eine junge Frau mit langen dunklen Haaren: Uschi Brüning. Auf der Bühne steht eine gereifte Dame mit kurzen blonden Haaren: Uschi Brüning. Dazwischen liegt ein Leben, wie es erfolgreicher kaum sein könnte. Ein Leben aber auch mit Höhen und Tiefen.
