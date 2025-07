Vandalismus an Zwickauer Paradiesbrücke: Poller landen in der Mulde

Die Stadt geht nicht von einem Unwetterschaden aus. Im Rathaus will man Anzeige erstatten.

Offenbar hatten weder ein Erdrutsch, noch eine Welle dafür gesorgt, dass zwei hohe Pfähle am Mittwoch in der Mulde in unmittelbarer Nähe der Paradiesbrücke aufgetaucht waren. Im Zwickauer Rathaus vermutet man, dass da Vandalen am Werk waren. Wer die Poller in die Mulde geworfen hat, ist noch unklar, informierte Rathaussprecherin Heike Reinke....