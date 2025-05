Vandalismus in Zwickau: Fahrkartenautomat an der Haltestelle Lindenhof demoliert

Die Polizei spricht von 500 Euro Sachschaden. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können.

Ein Unbekannter hat den Fahrkartenautomaten an der Marienthaler Straße, Haltestelle Lindenhof, in Zwickau beschädigt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, beobachteten Zeugen, wie ein Mann am Sonntagabend gegen das Display des Fahrkartenautomaten trat. Durch das Splittern des Schutzglases ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Der unbekannte...