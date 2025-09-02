Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr": Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an

Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Zwickau
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Von Michael Stellner
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.

Die Zwickauer Stadtverwaltung hat scharf auf das von Kurt Fliegerbauer geleakte Spar-Papier aus dem Rathaus reagiert. Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) weist in einer Mitteilung die Vorwürfe Fliegerbauers zurück und greift ihn ihrerseits an: „Verantwortungslos ist es, mit solchen Mails für Verunsicherung zu sorgen.“
