„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an

Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.

Die Zwickauer Stadtverwaltung hat scharf auf das von Kurt Fliegerbauer geleakte Spar-Papier aus dem Rathaus reagiert. Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) weist in einer Mitteilung die Vorwürfe Fliegerbauers zurück und greift ihn ihrerseits an: „Verantwortungslos ist es, mit solchen Mails für Verunsicherung zu sorgen.“