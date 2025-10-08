Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verein kümmert sich im kleinsten Zwickauer Ortsteil nicht nur um Geselligkeit

Diese fünf Frauen leiten den Verein: Martina Fuchs-Weidlich, Elisabeth Belger, Anja Stehr, Mandy Rosenbaum und Daniela van den Dobbelsteen (v. l.).
Bild: Roland Wagner
Diese fünf Frauen leiten den Verein: Martina Fuchs-Weidlich, Elisabeth Belger, Anja Stehr, Mandy Rosenbaum und Daniela van den Dobbelsteen (v. l.).
Diese fünf Frauen leiten den Verein: Martina Fuchs-Weidlich, Elisabeth Belger, Anja Stehr, Mandy Rosenbaum und Daniela van den Dobbelsteen (v. l.). Bild: Roland Wagner
Zwickau
Verein kümmert sich im kleinsten Zwickauer Ortsteil nicht nur um Geselligkeit
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben der Organisation von Veranstaltungen, geht es den aktuell 40 Mitgliedern auch um die Sicherheit der Kinder. Aber auch die Ortschronik ist ein Thema, dem man sich widmet.

Den Dorf- und Feuerwehrverein in Zwickaus mit 140 Einwohnern kleinstem Ortsteil Hartmannsdorf gibt es noch nicht einmal ein Jahr, aber er hat mit seinen 40 Mitgliedern schon einiges organisiert. Dazu gehörten unter anderem ein Walpurgisfeuer am 30. April, der Kindertag am 1. Juni und als bisher größte Veranstaltung das Dorffest am 23. August....
