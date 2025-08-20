Verein lädt zum großen Sommerfest nach Zwickau-Planitz ein

Mit der Veranstaltung am 30. August will der Verein Fortschritt–Vision–Diskurs neue Impulse für das Miteinander im Stadtteil setzen.

Zwickau.

Zu einem großen Sommerfest für jedermann lädt der Verein Fortschritt–Vision–Diskurs (Forvid) am Samstag, 30. August, auf das Gelände der Firma Ebehako, Am Fuchsgraben 38 in Zwickau-Planitz, ein. Bei kostenlosem Eintritt sind laut dem Verein ab 13 Uhr unter anderem eine Hüpfburg und Bastelstände für Kinder, Feuerwehr-Aktionen, eine Oldtimer-Ausstellung sowie Stände von Firmen und Initiativen geplant. Ab 18 Uhr treten zunächst regionale Musiker und ab 19 Uhr „De Randfichten“ auf. Nach dem erfolgreichen Frühlingsfest im Schloss Planitz mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern soll nun auch das Sommerfest neue Impulse für das gesellschaftliche Miteinander im Stadtteil setzen, erklärt Vereinsvorstand Sven Richter. (mib)