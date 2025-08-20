Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Frühlingsfest des Vereins Fortschritt–Vision–Diskurs kamen mehr als 1000 Gäste ins Schloss Planitz.
Zum Frühlingsfest des Vereins Fortschritt–Vision–Diskurs kamen mehr als 1000 Gäste ins Schloss Planitz. Bild: Verein Fortschritt–Vision–Diskurs
Zum Frühlingsfest des Vereins Fortschritt–Vision–Diskurs kamen mehr als 1000 Gäste ins Schloss Planitz.
Zum Frühlingsfest des Vereins Fortschritt–Vision–Diskurs kamen mehr als 1000 Gäste ins Schloss Planitz. Bild: Verein Fortschritt–Vision–Diskurs
Zwickau
Verein lädt zum großen Sommerfest nach Zwickau-Planitz ein
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Veranstaltung am 30. August will der Verein Fortschritt–Vision–Diskurs neue Impulse für das Miteinander im Stadtteil setzen.

Zwickau.

Zu einem großen Sommerfest für jedermann lädt der Verein Fortschritt–Vision–Diskurs (Forvid) am Samstag, 30. August, auf das Gelände der Firma Ebehako, Am Fuchsgraben 38 in Zwickau-Planitz, ein. Bei kostenlosem Eintritt sind laut dem Verein ab 13 Uhr unter anderem eine Hüpfburg und Bastelstände für Kinder, Feuerwehr-Aktionen, eine Oldtimer-Ausstellung sowie Stände von Firmen und Initiativen geplant. Ab 18 Uhr treten zunächst regionale Musiker und ab 19 Uhr „De Randfichten“ auf. Nach dem erfolgreichen Frühlingsfest im Schloss Planitz mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern soll nun auch das Sommerfest neue Impulse für das gesellschaftliche Miteinander im Stadtteil setzen, erklärt Vereinsvorstand Sven Richter. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.05.2025
4 min.
Ihr Herz schlägt für Planitz: Jung und Alt packen gemeinsam an, damit der Stadtteil wieder aufblüht
Die ganze Familie zieht mit und stößt an (v. l.) Dominik, Kathrin und Uwe Schwalbe beim Frühlingsfest im Planitzer Schlosshof.
Was passiert, wenn ein Stadtteil nicht wartet, bis andere etwas ändern – sondern selbst loslegt? In Planitz wird aus Haltung Bewegung. Generationsübergreifend. Und das spürt man.
Thomas Croy
31.07.2025
3 min.
Ortstermin nach Knöllchenärger: So will Zwickau die Situation am Planitzer Markt entschärfen
Auf die verkehrsberuhigte Zone am Planitzer Markt soll ein zusätzliches Schild hinweisen.
Die Verkehrssituation am Planitzer Markt soll durch ein neues Schild und zusätzliche Parkplätze entschärft werden. Wie reagieren die Anlieger darauf?
Holger Weiß
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel