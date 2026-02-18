MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Verfassungsfeindliche Schmierereien: Gemeinde Reinsdorf setzt Belohnung für Zeugenhinweise aus

Die Gemeinde Reinsdorf wird nach Schmierereien aktiv.
Die Gemeinde Reinsdorf wird nach Schmierereien aktiv. Bild: Ralph Köhler
Die Gemeinde Reinsdorf wird nach Schmierereien aktiv.
Die Gemeinde Reinsdorf wird nach Schmierereien aktiv. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Verfassungsfeindliche Schmierereien: Gemeinde Reinsdorf setzt Belohnung für Zeugenhinweise aus
Von Valentin Hermann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem in Reinsdorf verfassungsfeindliche Schriftzüge und rechtsextreme Aufkleber entdeckt worden sind, bittet die Gemeinde die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Als Reaktion auf Schmierereien in Reinsdorf hat die Gemeinde eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Graffiti-Schriftzüge, Aufkleber und Plakate wurden im Bereich der Schachtstraße aneiner Bushaltestelle sowie anmehreren Privathäusern festgestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
09.02.2026
1 min.
Blutentnahme nach Unfall in Reinsdorf: Was wird dem 46-Jährigen vorgeworfen?
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Reinsdorf.
Ein missglücktes Manöver in Reinsdorf: Ein Mercedes kippt, der Fahrer wird positiv auf Alkohol getestet. Die Polizei sucht Zeugen.
Lutz Kirchner
14:05 Uhr
1 min.
Polizei ermittelt in Werdau und Reinsdorf nach verfassungsfeindlichen Schmierereien
Die Polizei sucht Hakenkreuz- und Parolenschmierer in Werdau und Reinsdorf.
Hakenkreuz-Schmierereien und gesprühte Parolen wurden in Werdau und Reinsdorf entdeckt. Worauf die Polizei nun auch setzt.
Lutz Kirchner
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
Mehr Artikel