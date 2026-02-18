Verfassungsfeindliche Schmierereien: Gemeinde Reinsdorf setzt Belohnung für Zeugenhinweise aus

Zwickau
Nachdem in Reinsdorf verfassungsfeindliche Schriftzüge und rechtsextreme Aufkleber entdeckt worden sind, bittet die Gemeinde die Bevölkerung nun um Mithilfe.
Als Reaktion auf Schmierereien in Reinsdorf hat die Gemeinde eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Graffiti-Schriftzüge, Aufkleber und Plakate wurden im Bereich der Schachtstraße aneiner Bushaltestelle sowie anmehreren Privathäusern festgestellt.
