Regionale Nachrichten und News
  • Verfolgungsjagd endete in der Zwickauer Agentur für Arbeit: 24-Jähriger steht vor Gericht

Nach dem Unfall war die Werdauer Straße mehrere Stunden gesperrt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Nach dem Unfall war die Werdauer Straße mehrere Stunden gesperrt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Zwickau
Verfolgungsjagd endete in der Zwickauer Agentur für Arbeit: 24-Jähriger steht vor Gericht
Von Frank Dörfelt
Ohne Führerschein soll ein Autofahrer mit Tempo 175 unterwegs gewesen sein, rote Ampeln ignoriert haben und schließlich in ein Gebäude gekracht sein.

Eine schwer verletzte Frau, über 100.000 Euro Sachschaden, ein Loch im Wartebereich der Arbeitsagentur und ein umgefahrener Lichtmast – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Morgen des 21. September 2024 in Zwickau ereignet hat. Am Mittwoch steht der vermutliche Unfallverursacher unter anderem wegen verbotenen...
