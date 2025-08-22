Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Verhängnisvolle Affäre mit einer Justiz-Sekretärin? Prozess um Testament-Fälschung in Zwickau immer skurriler

Verteidiger Nils Hulinsky wirft der Staatsanwaltschaft vor, ein Leck zu haben.
Verteidiger Nils Hulinsky wirft der Staatsanwaltschaft vor, ein Leck zu haben. Bild: Torsten Piontkowski
Verteidiger Nils Hulinsky wirft der Staatsanwaltschaft vor, ein Leck zu haben.
Verteidiger Nils Hulinsky wirft der Staatsanwaltschaft vor, ein Leck zu haben. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Verhängnisvolle Affäre mit einer Justiz-Sekretärin? Prozess um Testament-Fälschung in Zwickau immer skurriler
Von Torsten Piontkowski
Eigentlich steht eine Krankenschwester vor Gericht, weil sie mit dem gefälschten Testament eines verstorbenen Patienten 600.000 Euro erschlichen haben soll. Am vorletzten Prozesstag gerät das aber zur Nebensache.

Wenn der Hauptbelastungszeuge wirklich jenem Bild entspricht, das Verteidiger Nils Hulinsky von ihm zeichnet, dann handelt es sich um einen durchtriebenen Ganoven, wie man sie nur aus Agentenkrimis kennt. Der Ex-Lebensgefährte der Angeklagten solle demnach die Unterschrift auf einem ansonsten gültigen Testament gefälscht haben, um die Erbin,...
