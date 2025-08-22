Verhängnisvolle Affäre mit einer Justiz-Sekretärin? Prozess um Testament-Fälschung in Zwickau immer skurriler

Eigentlich steht eine Krankenschwester vor Gericht, weil sie mit dem gefälschten Testament eines verstorbenen Patienten 600.000 Euro erschlichen haben soll. Am vorletzten Prozesstag gerät das aber zur Nebensache.

Wenn der Hauptbelastungszeuge wirklich jenem Bild entspricht, das Verteidiger Nils Hulinsky von ihm zeichnet, dann handelt es sich um einen durchtriebenen Ganoven, wie man sie nur aus Agentenkrimis kennt. Der Ex-Lebensgefährte der Angeklagten solle demnach die Unterschrift auf einem ansonsten gültigen Testament gefälscht haben, um die Erbin,... Wenn der Hauptbelastungszeuge wirklich jenem Bild entspricht, das Verteidiger Nils Hulinsky von ihm zeichnet, dann handelt es sich um einen durchtriebenen Ganoven, wie man sie nur aus Agentenkrimis kennt. Der Ex-Lebensgefährte der Angeklagten solle demnach die Unterschrift auf einem ansonsten gültigen Testament gefälscht haben, um die Erbin,...