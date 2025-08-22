Verhängnisvolle Affäre mit einer Justiz-Sekretärin? Prozess um Testament-Fälschung in Zwickau immer skurriler

Zwickau
Eigentlich steht eine Krankenschwester vor Gericht, weil sie mit dem gefälschten Testament eines verstorbenen Patienten 600.000 Euro erschlichen haben soll. Am vorletzten Prozesstag gerät das aber zur Nebensache.
Wenn der Hauptbelastungszeuge wirklich jenem Bild entspricht, das Verteidiger Nils Hulinsky von ihm zeichnet, dann handelt es sich um einen durchtriebenen Ganoven, wie man sie nur aus Agentenkrimis kennt. Der Ex-Lebensgefährte der Angeklagten solle demnach die Unterschrift auf einem ansonsten gültigen Testament gefälscht haben, um die Erbin,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.