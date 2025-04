Verhandlungen am Amtsgericht Zwickau in der 13. Kalenderwoche: Ungebetener Besuch in der Notaufnahme und Brandstiftung

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Brandstiftung: Ein 26 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er in Verdacht steht, in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wilkau-Haßlau ein Feuer gelegt zu haben. Dazu soll er das Sofa in Brand gesetzt haben. In den sich ausbreitenden Flammen explodierte zudem eine Sprayflasche. In dem Haus hielten sich mehrere Personen auf, die sich...