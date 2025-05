In der nächsten Woche finden 48 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com

In der nächsten Woche finden 48 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com

Zwickau 02.05.2025

Verhandlungen am Amtsgericht Zwickau in der 19. Kalenderwoche: Mit Axt in Einkaufsmarkt eingedrungen und Nachbarin mit dem Tod bedroht

Von Frank Dörfelt