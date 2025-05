In der nächsten Woche finden 51 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com

Zwickau 16.05.2025

Verhandlungen am Amtsgericht Zwickau in der 21. Kalenderwoche: In Obdachloseneinrichtung randaliert, Sofa im Hof verbrannt und Diebstähle

Die „Freie Presse" informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt. Sachbeschädigung: Weil er in den Räumen eines Vereins, der sich um Wohnungslose bemüht, mehrfach randaliert und dabei insgesamt einen Schaden von mehr als 16.000 Euro angerichtet haben soll, steht ein 63 Jahre alter Mann vor Gericht. Zudem soll er Betreuer, Sozialarbeiter und auch hinzugerufene Polizisten beleidigt haben.