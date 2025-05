In der nächsten Woche finden 13 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com

In der nächsten Woche finden 13 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com

Zwickau 23.05.2025

Verhandlungen am Amtsgericht Zwickau in der 22. Kalenderwoche: Lehrer soll Schülerin verführt haben; Graffiti an einer Tankstelle; Einbrüche

Von Frank Dörfelt 0:00 Anhören

Die „Freie Presse" informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt. Sachbeschädigung: Ein Jugendlicher (18 Jahre) muss sich wegen Graffiti an einer Tankstelle vor Gericht erwarten. Diese hatte er im Juni 2024 in Chemnitz beschmiert. Der Schaden wurde mit 500 Euro angeben. Da für Jugendliche bei Gericht das Wohnsitzprinzip gilt, ist er in Zwickau angeklagt. Mo., 8.30 Uhr, Saal 3 Sachbeschädigung: Ein Jugendlicher (18 Jahre) muss sich wegen Graffiti an einer Tankstelle vor Gericht erwarten. Diese hatte er im Juni 2024 in Chemnitz beschmiert. Der Schaden wurde mit 500 Euro angeben. Da für Jugendliche bei Gericht das Wohnsitzprinzip gilt, ist er in Zwickau angeklagt. Mo., 8.30 Uhr, Saal 3