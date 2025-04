Verhandlungen am Amtsgericht Zwickau in der elften Kalenderwoche: Illegaler Aufenthalt in Bankfilialen, Partys ohne Genehmigung und ein Verkehrsrowdy

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Hausfriedensbruch: Weil er sich in 60 Fällen trotz Hausverbots in den Nachtstunden im SB-Bereich von Banken in Hohenstein-Ernstthal aufhielt, steht ein 60 Jahre alter Mann vor Gericht. Außerdem soll er Kunden der Banken beleidigt haben. Ihm wird zudem vorgeworfen, in mehreren Hotels Getränke gestohlen zu haben. Mo., 8.30 Uhr, Saal 3