Verkauf des früheren Zwickauer Krankenstifts: Suche nach Interessenten wird nach Brand noch schwieriger

Ein Feuer in der Brache im Zentrum wirft Fragen auf. Die Suche nach einem Käufer macht das nicht einfacher. Steht nun ein Abriss zur Debatte?

Zur weltgrößten Immobilienmesse Expo Real in München sollte ein Käufer für das ehemalige Krankenstift an der Werdauer Straße in Zwickau gefunden werden. Interessierte gab es auf der Messe durchaus, wie Heike Reinke von der Pressestelle des Rathauses sagt. Aber meist blieb es beim Verteilen von Informationsmaterial. Niemand habe echtes...