Verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit: Zwickauer Kirchgemeinde hält dagegen

Der Stadtrat hat zusätzliche Öffnungszeiten für die Adventszeit in der Zwickauer Innenstadt beschlossen. Die evangelische Kirche hingegen sieht keinen Bedarf für verkaufsoffene Sonntage.

Wenn im Dezember wieder Tausende Besucher auf den Zwickauer Weihnachtsmarkt strömen, soll auch das Geschäft in der Innenstadt angekurbelt werden. Aus diesem Grund hat der Stadtrat am Donnerstag eine Erweiterung der Geschäftszeiten auf zwei verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit beschlossen. Am 7. und 21. Dezember sollen Verkaufsstellen...