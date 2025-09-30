Verkehrsbetriebe investieren 12 Millionen Euro: Zwickauer Straßenbahnen bekommen XXL-Garage

Zwickau
Schon in den 1990er-Jahren diskutiert, wird die Großgarage für Straßenbahnen in Zwickau nun Realität. Die Bauarbeiten beginnen nächstes Jahr.
Frühaufsteher, die um drei Uhr morgens mit einer der ersten Straßenbahnen unterwegs sind, sollen ab dem Winter 2027 klarer nach draußen blicken können. Frost an den Scheiben dürften dann der Vergangenheit angehören. Grund dafür ist eine neue Wagenhalle auf dem Betriebshof der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) an der...
