  • Verkehrschaos am Mittwochmorgen: Defekter Laster blockiert für zwei Stunden wichtige Kreuzung auf B 173 in Mülsen

Stau auf der B 173 in Mülsen: Hier gab es rund zwei Stunden lang Behinderungen. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Verkehrschaos am Mittwochmorgen: Defekter Laster blockiert für zwei Stunden wichtige Kreuzung auf B 173 in Mülsen
Von Holger Frenzel
Was die Polizei zur Vollsperrung sagt. Auch auf der S 293 zwischen Kirchberg und Lichtentanne kam es nach einem Unfall mit einem Krad zu Behinderungen. Eine 49-Jährige wurde schwer verletzt.

Zahlreiche Autofahrer haben am Mittwochmorgen auf zwei wichtigen Pendlerstrecken im Landkreis Zwickau mehr Zeit gebraucht. Der Tag begann für sie mit Verkehrsbehinderungen. In Mülsen stand ein defekter Laster rund zwei Stunden auf der B-173-Kreuzung Dresdner Straße/Sankt Jacober Hauptstraße. „Die erste Meldung zum defekten Laster ist gegen...
