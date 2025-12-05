Verkehrseinschränkungen auf Straße nach Kirchberg: Neue Brücke über den Crinitzbach macht damit Schluss

Seit Mitte Oktober war die Fußgängerbrücke in Cunersdorf gesperrt. Jetzt wurde das marode Bauwerk ersetzt Wie das so schnell gelungen ist.

Die Verkehrseinschränkungen auf der Ortsdurchfahrt Cunersdorf sind bald vorüber. Nach dem Einbau der neuen Fußgängerbrücke über den Crinitzbach am Donnerstag kann die Ampel an der Baustelle abgebaut werden. Wenn die Restarbeiten im Bereich der Brücke erledigt sind, entfallen auch die anderen Einschränkungen. Im Kirchberger Rathaus gehe man...