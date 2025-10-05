Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verkehrsentlastung in Zwickau: Ringschluss der Mitteltrasse wurde in Dresden endgültig zu den Akten gelegt

Vom Kreisverkehr an der B 175 kommen Autofahrer in alle Richtungen, aber nicht zur B 93.
Vom Kreisverkehr an der B 175 kommen Autofahrer in alle Richtungen, aber nicht zur B 93. Bild: Ralf Wendland
Vom Kreisverkehr an der B 175 kommen Autofahrer in alle Richtungen, aber nicht zur B 93.
Vom Kreisverkehr an der B 175 kommen Autofahrer in alle Richtungen, aber nicht zur B 93. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Verkehrsentlastung in Zwickau: Ringschluss der Mitteltrasse wurde in Dresden endgültig zu den Akten gelegt
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesregierung sieht keinen Bedarf für das 50-Millionen-Euro-Projekt. Zudem sei die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben. Es bestehen auch Bedenken wegen des Umweltschutzes.

Der Ringschluss der Mitteltrasse, die Verbindung zwischen dem Kreisverkehr an der Bundesstraße 175 in Werdau und der Bundesstraße 93 in Zwickau, ist endgültig vom Tisch. Das erfuhr der Zwickauer Landtagsabgeordnete Bernd Rudolph (BSW) auf eine Anfrage im Landtag. Das Projekt taucht in keinem der nötigen Pläne mehr auf – weder im...
