Verkehrsführung in Zwickauer Innenstadt geändert: Polizei straft Autofahrer ab

In nur zwei Stunden haben Beamte an der Kreuzung Crimmitschauer/Moritzstraße 27 Abbiegefehler festgestellt. Wie viel müssen die Betroffenen zahlen?

Die geänderte Verkehrsführung in der Zwickauer Innenstadt kommt einige Autofahrer teuer zu stehen. Die Polizei hat am Mittwoch am frühen Abend zwei Stunden lang den Verkehr an der Kreuzung Crimmitschauer/Moritz-/Carolastraße kontrolliert. Die dortige Situation fühlt sich für viele Autofahrer ungewohnt an: Wegen der Baustelle an der...