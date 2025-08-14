Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden

Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.

Nanu, Tempo 30 auf der Bundesstraße? Was ist denn hier los? Diese Gedanken dürften einigen Autofahrern durch den Kopf gegangen sein, die am Donnerstagvormittag auf der B 93 unterwegs waren. Wer in Richtung Zwickau fährt und das VW-Werk hinter sich gelassen hat, darf nach dem Moseler Tunnel normalerweise auf Tempo 130 beschleunigen. Nicht so an...