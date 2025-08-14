Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden

Ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität weist einem Trucker einen Stellplatz zu.
Ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität weist einem Trucker einen Stellplatz zu. Bild: Johannes Pöhlandt
Ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität weist einem Trucker einen Stellplatz zu.
Ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität weist einem Trucker einen Stellplatz zu. Bild: Johannes Pöhlandt
Zwickau
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.

Nanu, Tempo 30 auf der Bundesstraße? Was ist denn hier los? Diese Gedanken dürften einigen Autofahrern durch den Kopf gegangen sein, die am Donnerstagvormittag auf der B 93 unterwegs waren. Wer in Richtung Zwickau fährt und das VW-Werk hinter sich gelassen hat, darf nach dem Moseler Tunnel normalerweise auf Tempo 130 beschleunigen. Nicht so an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:55 Uhr
7 min.
Trump beschwichtigt Ukraine vor Gipfel mit Putin
Trump inszeniert sich als Friedensstifter.
Historischer Alaska-Gipfel: US-Präsident Trump und Kremlchef Putin kommen dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine zusammen. Es steht viel auf dem Spiel - passieren kann alles.
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
12.08.2025
2 min.
Radmuttern gelöst: Unbekannte machen sich an Fahrzeug auf Parkplatz am VW-Werk in Zwickau zu schaffen
Auf dem Parkplatz des VW-Werks Zwickau-Mosel haben Unbekannte die Radmuttern eines Passat gelockert.
Lange war es ruhig, aber nun scheint sich die Serie vom vergangenen Jahr fortzusetzen. Im jüngsten Fall war ein Passat betroffen. Sachschaden: rund 3000 Euro.
Holger Frenzel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
12.05.2025
4 min.
Parkplatz nahe dem Zwickauer VW-Werk: Toilettenhäuschen erfordern mehr als zehn Jahre Planung
Einige Autofahrer nutzen sie, andere ziehen die Natur als Toilette vor: Dixiklos auf dem Rastplatz an der B 93.
2015 wurden auf dem Rastplatz an der B 93 zwischen Crossen und Mosel Dixiklos aufgestellt – als Übergangslösung. Doch noch immer gibt es keine bessere Alternative. Wie kann das sein?
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel