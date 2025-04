Verkehrskonzept der Zukunft: Weshalb die Stadt Zwickau jetzt 5000 Haushalte anschreibt

Im April beginnt die Stadt mit Haushaltsbefragungen zur Mobilität und verschickt Fragebögen. Das ist aber nicht alles: Über ein interaktives Tool können sich alle Zwickauer zu Wort melden

Es ist der nächste Meilenstein bei der Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes für Zwickau: Nun will die Stadt auch die Bürger in der Breite einbeziehen. Dazu starten ab April Haushaltsbefragungen. Dabei werden 5000 zufällig ausgewählte Haushalte an einem von vier Stichtagen zwischen dem 1. und 13. April um Auskunft gebeten. Die...