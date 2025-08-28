Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Verkehrsproblem in Zwickauer Lutherstraße: „Unechte Einbahnstraße" lässt Autofahrer und Anwohner rätseln

Wolfgang Schödel (l.) und Karl-Heinz Reppe finden die Lutherstraße als ausgeschilderte „unechte Einbahnstraße“ zumindest erklärungsbedürftig.
Wolfgang Schödel (l.) und Karl-Heinz Reppe finden die Lutherstraße als ausgeschilderte „unechte Einbahnstraße“ zumindest erklärungsbedürftig. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Verkehrsproblem in Zwickauer Lutherstraße: „Unechte Einbahnstraße" lässt Autofahrer und Anwohner rätseln
Von Holger Weiß
Seit Jahren ist die Lutherstraße in Zwickau eine „unechte Einbahnstraße“. Aber noch immer sind Autofahrer unsicher, was das für sie bedeutet. Warum die seltene Beschilderung Anwohner zurzeit so nervt.

Wirklich angefreundet mit der Verkehrsregelung vor seiner Haustür hat sich Wolfgang Schödel nie. Doch jetzt sei der richtige Zeitpunkt, „mal nachzuhaken, was das soll“, findet der Zwickauer. Mit „das“ meint er die „unechte Einbahnstraße“, als die die Lutherstraße zwischen Carola- und Werdauer Straße ausgeschildert ist.
