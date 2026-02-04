MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Verkehrsrisiko in Wilkau-Haßlau: Beim Überqueren dieser Straße wird es brandgefährlich

Jürgen Bauer fordert einen sicheren Übergang über die Bundesstraße 93 in Wilkau-Haßlau. Der aktuelle Zustand wird als gefährlich eingeschätzt.
Jürgen Bauer fordert einen sicheren Übergang über die Bundesstraße 93 in Wilkau-Haßlau. Der aktuelle Zustand wird als gefährlich eingeschätzt. Bild: Ralph Köhler
Das Geländer nimmt Autofahrern die Sicht. Kinder, die kleiner als 1,20 Meter sind verschwinden vor dem Betreten der Straße dahinter völlig.
Das Geländer nimmt Autofahrern die Sicht. Kinder, die kleiner als 1,20 Meter sind verschwinden vor dem Betreten der Straße dahinter völlig. Bild: Ralph Köhler
Zwar wurde vor ein paar Jahren ein Schild, dass auf Schulkinder hinweist aufgestellt, doch sicherer wurde der Überweg damit nicht.
Zwar wurde vor ein paar Jahren ein Schild, dass auf Schulkinder hinweist aufgestellt, doch sicherer wurde der Überweg damit nicht. Bild: Ralph Köhler
Jürgen Bauer fordert einen sicheren Übergang über die Bundesstraße 93 in Wilkau-Haßlau. Der aktuelle Zustand wird als gefährlich eingeschätzt.
Jürgen Bauer fordert einen sicheren Übergang über die Bundesstraße 93 in Wilkau-Haßlau. Der aktuelle Zustand wird als gefährlich eingeschätzt. Bild: Ralph Köhler
Das Geländer nimmt Autofahrern die Sicht. Kinder, die kleiner als 1,20 Meter sind verschwinden vor dem Betreten der Straße dahinter völlig.
Das Geländer nimmt Autofahrern die Sicht. Kinder, die kleiner als 1,20 Meter sind verschwinden vor dem Betreten der Straße dahinter völlig. Bild: Ralph Köhler
Zwar wurde vor ein paar Jahren ein Schild, dass auf Schulkinder hinweist aufgestellt, doch sicherer wurde der Überweg damit nicht.
Zwar wurde vor ein paar Jahren ein Schild, dass auf Schulkinder hinweist aufgestellt, doch sicherer wurde der Überweg damit nicht. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Verkehrsrisiko in Wilkau-Haßlau: Beim Überqueren dieser Straße wird es brandgefährlich
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schneeberger Straße birgt Gefahren vor allem für Kinder. Ein Geländer verdeckt die Kleinen, sodass Autofahrer sie nicht sehen. Politiker fordern jetzt eine Lösung.

Kinder, die die Schneeberger Straße in Wilkau-Haßlau nahe der Hängebrücke „WiHa-Dukt“ überqueren, sollten größer als 1,20 Meter sein. So hoch ist nämlich das Geländer, das den Brückenzugang von der Straße trennt. Kleinere Kinder werden davon fast vollständig verdeckt. „Wenn es dann noch früh dunkel ist, sieht kein Autofahrer der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
1 min.
Radweg zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg: Planfeststellungverfahren verschiebt Baubeginn auf 2028
Dorothee Obst und Stefan Feustel hatten im vergangenen Jahr die Pläne vorgestellt.
Seit 20 Jahren wird am Radweg zwischen den beiden Städten geplant. Immer wieder wurde das Projekt verschoben. Jetzt bremst die Bürokratie erneut.
Frank Dörfelt
30.01.2026
1 min.
Wilkau-Haßlau: Im August wird ein neuer Bürgermeister gewählt
Für das Rathaus von Wilkau-Haßlau wird am 23. August ein neuer Hausherr gewählt.
Ende September endet die Amtszeit von Stefan Feustel. Bisher tritt nur der Amtsinhaber zur Wahl an.
Frank Dörfelt
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:53 Uhr
4 min.
"Mega cool": Thioune gibt Werder neue Energie
Der neue Werder-Trainer Daniel Thioune.
Werder Bremen hat einen Nachfolger für Trainer Horst Steffen gefunden. Daniel Thioune war zwar nicht der Favorit auf den Trainerposten. Doch er startet mit viel Elan.
Claas Hennig, Tom Bachmann, Sebastian Stiekel, dpa
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
Mehr Artikel