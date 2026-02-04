Verkehrsrisiko in Wilkau-Haßlau: Beim Überqueren dieser Straße wird es brandgefährlich

Zwickau
Die Schneeberger Straße birgt Gefahren vor allem für Kinder. Ein Geländer verdeckt die Kleinen, sodass Autofahrer sie nicht sehen. Politiker fordern jetzt eine Lösung.
Kinder, die die Schneeberger Straße in Wilkau-Haßlau nahe der Hängebrücke „WiHa-Dukt“ überqueren, sollten größer als 1,20 Meter sein. So hoch ist nämlich das Geländer, das den Brückenzugang von der Straße trennt. Kleinere Kinder werden davon fast vollständig verdeckt. „Wenn es dann noch früh dunkel ist, sieht kein Autofahrer der...
