Verlängerung der Mitteltrasse in Richtung A4: Zwickauer BSW nimmt einen neuen Anlauf

Zwickau
Eine Fortsetzung der Staatsstraße, die zwischen Zwickau und Werdau endet, ist eigentlich vom Tisch. Für das BSW sprechen dennoch zu viele Gründe für den Ausbau, um das Thema ruhen zu lassen.
Seit 2010 ist sie in Betrieb, aber ist sie auch fertig? Die als Mitteltrasse bekannte Staatsstraße 293 endet an einem Kreisverkehr zwischen Zwickau und Werdau. Eine direkte Verbindung zur B 93 und A 4 gibt es nicht. Die Zwickauer BSW-Fraktion will die Stadt per Antrag dazu auffordern, sich beim Freistaat Sachsen erneut für den Ausbau stark zu...
