MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Verlässlicher Einsatz: Elke Heinig bleibt Naturschutzbeauftragte im Landkreis Zwickau

Elke Heinig wurde erneut zur Kreisnaturschutzbeauftragten ernannt.
Elke Heinig wurde erneut zur Kreisnaturschutzbeauftragten ernannt. Bild: Sebastian Brückner
Elke Heinig wurde erneut zur Kreisnaturschutzbeauftragten ernannt.
Elke Heinig wurde erneut zur Kreisnaturschutzbeauftragten ernannt. Bild: Sebastian Brückner
Zwickau
Verlässlicher Einsatz: Elke Heinig bleibt Naturschutzbeauftragte im Landkreis Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elke Heinig bleibt Kreisnaturschutzbeauftragte im Landkreis. Ihr Engagement für die Natur und die Nachwuchsförderung beeindruckt. Landrat Michaelis würdigt ihren Einsatz. Welche Aufgaben stehen an?

Der Landkreis Zwickau hat Elke Heinig erneut zur Kreisnaturschutzbeauftragten berufen. Sie übt dieses Ehrenamt bereits seit 2021 aus, wurde aus dem Landratsamt mitgeteilt. Sie unterstützt die Arbeit der unteren Naturschutzbehörde und betreut die 65 Naturschutzhelferinnen und Naturschutzhelfer im Landkreis.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.01.2026
2 min.
Zwickauer setzen Hoffnungen in sächsische Taiwan-Delegation
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Carsten Körber ist Leiter einer Taiwan-Delegation.
Der Strukturwandel im Landkreis könnte von Taiwan profitieren. Landrat Carsten Michaelis (CDU) sieht in der Halbleiterindustrie ein Zukunftsfeld. Was Gespräche in Taiwan bewirken sollen.
Lutz Kirchner
15:45 Uhr
2 min.
Angeklagter räumt Treffen mit Block vor Entführung ein
Es ist bereits der 34. Tag im Prozess um die Entführung der Block-Kinder.
Christina Block soll sich Ende 2023 mit den Entführern getroffen und ihnen gedankt haben. So hatte es der Chef des Teams im Prozess ausgesagt. Nun äußert sich ein Angeklagter aus Israel dazu.
15:45 Uhr
1 min.
Lexus brennt in Auerbach: 15.000 Euro Schaden
Die Feuerwehr hat ein brennendes Auto in Auerbach gelöscht.
Ein nächtlicher Brand in Auerbach zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei sucht Zeugen. Was bereits bekannt ist.
Lutz Kirchner
09.01.2026
4 min.
Im Landkreis Zwickau rollen die ersten Linienbusse jetzt elektrisch
Der neue Ladepark für die Elektrobusse in Werdau. Er wird von der Firma Juno Solar betrieben.
Die Region ist damit Vorreiter in Sachsen, denn ein Großteil der Fahrten soll mit den E-Bussen absolviert werden. Wieso das Ziel aber erst im Sommer erreicht wird, und weshalb die Busse aus China kommen.
Jan-Dirk Franke
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel