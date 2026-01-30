Verlässlicher Einsatz: Elke Heinig bleibt Naturschutzbeauftragte im Landkreis Zwickau

Elke Heinig bleibt Kreisnaturschutzbeauftragte im Landkreis. Ihr Engagement für die Natur und die Nachwuchsförderung beeindruckt. Landrat Michaelis würdigt ihren Einsatz. Welche Aufgaben stehen an?

Der Landkreis Zwickau hat Elke Heinig erneut zur Kreisnaturschutzbeauftragten berufen. Sie übt dieses Ehrenamt bereits seit 2021 aus, wurde aus dem Landratsamt mitgeteilt. Sie unterstützt die Arbeit der unteren Naturschutzbehörde und betreut die 65 Naturschutzhelferinnen und Naturschutzhelfer im Landkreis. Der Landkreis Zwickau hat Elke Heinig erneut zur Kreisnaturschutzbeauftragten berufen. Sie übt dieses Ehrenamt bereits seit 2021 aus, wurde aus dem Landratsamt mitgeteilt. Sie unterstützt die Arbeit der unteren Naturschutzbehörde und betreut die 65 Naturschutzhelferinnen und Naturschutzhelfer im Landkreis.