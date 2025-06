Vermisste Mädchen aus Zwickau: Arta und Sahar sind wieder da

Nach den beiden 13-jährigen Mädchen war seit dem letzten Schultag vorige Woche gesucht worden.

Zwickau. Die seit Freitag voriger Woche vermissten Teenager aus Zwickau sind von einer Polizeistreife wohlbehalten gefunden worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Montagmittag mit.

Die Polizei hatte sich am Sonntagabend mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach den beiden 13-Jährigen an die Öffentlichkeit gewendet. Die Mädchen waren am letzten Schultag vor den Sommerferien nach der Schule nicht nach Hause gekommen.

Die Polizei hatte vermutet, dass die Mädchen gemeinsam unterwegs sein könnten und zudem nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnten. (how)