Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vermisstenfälle im Landkreis Zwickau: Von zwei Senioren fehlt seit Wochen jede Spur

Demenzkranke verschwinden häufig aus Pflegeheimen. Ein Polizist sucht nach Vermissten im Wald.
Demenzkranke verschwinden häufig aus Pflegeheimen. Ein Polizist sucht nach Vermissten im Wald. Bild: Harry Härtel
Demenzkranke verschwinden häufig aus Pflegeheimen. Ein Polizist sucht nach Vermissten im Wald.
Demenzkranke verschwinden häufig aus Pflegeheimen. Ein Polizist sucht nach Vermissten im Wald. Bild: Harry Härtel
Zwickau
Vermisstenfälle im Landkreis Zwickau: Von zwei Senioren fehlt seit Wochen jede Spur
Von Leona Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Landkreis Zwickau sind zwei ältere Menschen verschwunden. Die Suche nach Dieter Uwe F. und Margitta G. gestaltet sich schwierig. Was tun Pflegeeinrichtungen, um ähnliche Fälle zu verhindern?

In den vergangenen drei Monaten sind im Landkreis Zwickau zwei ältere Menschen als vermisst gemeldet worden, die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Es handelt sich um den 61-jährigen Dieter Uwe F. aus Zwickau-Niederplanitz und die 83-jährige Margitta G. aus Lichtenstein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
3 min.
Trotz aller Bemühungen: Margitta G. (83) aus Lichtenstein bleibt seit fast zwei Monaten verschwunden
Auch per Hubschrauber suchte die Polizei nach der verschwundenen Frau.
Seit dem 15. Juni wird die aus Reinsdorf stammende Frau vemisst. Zunächst wurden Kleidungsstücke entdeckt, aktuell gibt es jedoch keine Anhaltspunkte für eine weitere Suche.
Bernd Appel
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
06.08.2025
1 min.
61-Jähriger aus Zwickau vermisst
Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Mann ist bereits seit mehreren Tagen nicht auffindbar.
Jens Arnold
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:30 Uhr
2 min.
Partystimmung am Kriebsteinsee: Karnevalisten feiern mit Gästen in Höfchen
Mehrere Faschingsvereine hatten zur großen Fete an die Talsperre Kriebstein eingeladen. Hier will man auch in nächster Zeit feiern.
Erik-Holm Langhof
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel