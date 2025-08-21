Vermisstenfälle im Landkreis Zwickau: Von zwei Senioren fehlt seit Wochen jede Spur

Im Landkreis Zwickau sind zwei ältere Menschen verschwunden. Die Suche nach Dieter Uwe F. und Margitta G. gestaltet sich schwierig. Was tun Pflegeeinrichtungen, um ähnliche Fälle zu verhindern?

In den vergangenen drei Monaten sind im Landkreis Zwickau zwei ältere Menschen als vermisst gemeldet worden, die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Es handelt sich um den 61-jährigen Dieter Uwe F. aus Zwickau-Niederplanitz und die 83-jährige Margitta G. aus Lichtenstein.