Vermisster Senior aus Zwickau nach Zeugenhinweis wiedergefunden

Die Polizei hatte die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 75-Jährigen aus Oberhohndorf gebeten. Nun nahm die Suche ein gutes Ende.

Zwickau. Reiner P. ist wieder da. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Nach einem Zeugenhinweis sei der 75-Jährige aus Zwickau-Oberhohndorf wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen worden, so die Polizei.

Seit Freitagmittag war der Senior vermisst worden. Zuletzt wurde er am Freitagvormittag um 11 Uhr in einem Geschäft an der Inneren Plauenschen Straße gesehen. Er kehrte nicht zu seiner Wohnanschrift im Stadtteil Oberhohndorf zurück. Polizeiliche Maßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei befürchtete, dass sich der 75-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daher startete sie einen Zeugenaufruf, der letztendlich zum guten Ausgang der Vermisstensuche führte. (fp)