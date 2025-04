Verpennt oder geplant? Warum Zwickaus Club Seilerstraße den Frauentag erst jetzt feiert

Der Internationale Frauentag war am 8. März. Der Club Seilerstraße feiert ihn mit Verspätung am 22. März. Das ist Absicht, sagt der Clubbetreiber.

Zum „Mädelsabend“ lädt der Zwickauer Club Seilerstraße am 22. März ein. Die Party wird als „Frauentagsspektakel“ angekündigt. Der Internationale Frauentag aber ist dann schon zwei Wochen her: Am 8. März fanden in Zwickau mehrere Veranstaltungen statt, unter anderem mit der Band „Blond“. Hat der Club das Datum verschlafen?