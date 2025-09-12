Verrückter „Werner“-Eisschlitten in Wilkau-Haßlau zu sehen

Zwickau
Den Schlitten gab es schon vor dem Kultfilm „Werner - Das muss kesseln“. Jetzt ist das Fahrzeug gemeinsam mit anderen Raritäten in einer neuen Ausstellung im Ortsteil Culitzsch zu sehen.
Fans der Comicfigur Werner und Auto-Interessierte haben ein Ziel: Der Eisschlitten aus dem 1996er-Kultfilm „Werner – Das muss kesseln“ ist ab dem 20. September in der Sonderschau „Eigenbau und Umbau“ des Oldtimermuseums Culitzsch zu sehen. Gebaut haben das Unikat Andreas Feldmann, der Bruder des Werner-Erfinders Rötger „Brösel“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.