Versorger Eins stellt in Zwickau letzte Verteilstation für schnelles Internet im Landkreis auf

Laut dem Chemnitzer Versorger kann ab Mitte 2026 mit ersten Inbetriebnahmen gerechnet werden. Wo das sein soll.
Der Chemnitzer Versorger Eins hat jetzt in Zwickau an der Straße Am Hang, gegenüber von Hausnummer 20, den letzten von 36 sogenannten „Points of Presence“ (kurz PoPs) im Landkreis Zwickau aufstellen lassen. Diese Verteilstationen sind Grundvoraussetzung für eine Vernetzung des schnellen Breitbandnetzes. Wie Eins weiter mitteilt, könne im Zuge des in diesem Jahr begonnenen Netzausbaus ab Mitte 2026 mit ersten Inbetriebnahmen in Niederfrohna, Limbach und Kändler gerechnet werden. Insgesamt würden im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenprogrammes im Landkreis Zwickau rund 5000 Kilometer Glasfaser verlegt und rund 800 Kilometer Trasse ausgehoben, um fast 17.000 Haushalte ans schnelle Glasfasernetz anzuschließen. (mib)